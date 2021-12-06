Виктор ВАЦКО: «То, как Мудрик раскрылся, – это футболист сборной Украины»

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мнением о прогрессе вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
«То, как Мудрик раскрывается в составе «Шахтера» в этом сезоне – на мой взгляд, это футболист сборной Украины. Де Дзерби принял философию руководства клуба с точки зрения развития молодых футболистов. То, что делает Мудрик – это огромная заслуга Де Дзерби. Он его раскрывает. Это доверие тренера, работа тренера с футболистом. И вот мы видим эту красоту», – сказал Вацко.
Отметим, что в матче против «Львова» Мудрик сделал три ассиста.
Источник — Великий футбол
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