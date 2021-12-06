Виктор ВАЦКО: «То, как Мудрик раскрылся, – это футболист сборной Украины»

Специалист считает, что в этом есть огромная заслуга тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби

  • 06.12.2021 10:59
  • 1094 просмотра
  • 0 комментариев
Виктор ВАЦКО: «То, как Мудрик раскрылся, – это футболист сборной Украины»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мнением о прогрессе вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
 
«То, как Мудрик раскрывается в составе «Шахтера» в этом сезоне – на мой взгляд, это футболист сборной Украины. Де Дзерби принял философию руководства клуба с точки зрения развития молодых футболистов. То, что делает Мудрик – это огромная заслуга Де Дзерби. Он его раскрывает. Это доверие тренера, работа тренера с футболистом. И вот мы видим эту красоту», – сказал Вацко.
 
Отметим, что в матче против «Львова» Мудрик сделал три ассиста.

Источник — Великий футбол

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности