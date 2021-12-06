Второй после Вернидуба. Скрипник провел юбилейный матч во главе Зари

Матч чемпионата Украины против «Ингульца» стал для Виктора Скрипника юбилейным 100-м в качестве главного тренера луганской «Зари».



Этот юбилей сложился следующим образом: чемпионат – 75 матчей, кубок Украины – 6 игр и Лига Европы (конференций) – 19 поединков.



Виктор Скрипник занимает второе место среди всех главных тренеров, которые возглавляли «Зарю» в чемпионате Украины среди команды Премьер-лиги. Больше нынешнего наставника «Зари» луганскую команду тренировал Юрий Вернидуб (219 матчей).



Отметим, что Скрипник был назначен главным тренером луганчан в июне 2019-го года.