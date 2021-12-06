Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер не продается»

Президент донецкого клуба заявил, что будет много инвестировать в любимую команду

  • 06.12.2021 09:59
  • 1282 просмотра
  • 2 комментария
Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер не продается»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, почему не будет продавать клуб. 
 
– Вы подсчитывали, сколько средств вложили за 25 лет в «Шахтер»?
– Это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Когда я начинал, то седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать.
 
– Сколько клуб стоит сегодня?
– Для того, чтобы понять, сколько он стоит, его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в «Шахтер». Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол.
 
– То есть клуб не продается, и продавать Вы его не будете?
– Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Инвестировать буду много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что я что-то покупаю. Нет. Мое сердце с «Шахтером», «Шахтер» в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда, – сказал Ахметов.

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Источник — Великий футбол

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Altaïr
    Altaïr, 06.12.2021 10:23
    0
    Ну правильно сейчас будет так - либо зелю вынесут вперед ногами с венедиктовой либо ахмета выдавят из Украины - и тогда шахтер из села вообще никому не нужен будет, хоть так хоть так
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    vittroy
    vittroy, 06.12.2021 10:12
    0
    Жодної прямої відповіді на питання. Ну-ну......дальше в країні стає тільки цікавіше....
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