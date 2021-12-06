Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер не продается»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, почему не будет продавать клуб.



– Вы подсчитывали, сколько средств вложили за 25 лет в «Шахтер»?

– Это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Когда я начинал, то седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать.



– Сколько клуб стоит сегодня?

– Для того, чтобы понять, сколько он стоит, его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в «Шахтер». Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол.



– То есть клуб не продается, и продавать Вы его не будете?

– Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Инвестировать буду много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что я что-то покупаю. Нет. Мое сердце с «Шахтером», «Шахтер» в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда, – сказал Ахметов.

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