Ринат АХМЕТОВ: «Хотим купить игроков не для видимости, а для усиления»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов сообщил о том, что зимой может купить новых игроков.

«Мы идем правильным путем. Тренерский штаб идет правильным путем. Победа – это не всегда правильная дорога. И если в твоих руках победа, это не всегда значит, что ты идешь правильно. Если в твоих руках поражение, это не всегда значит, что ты идешь неправильно. Я могу сказать, я убежден, что футбольный клуб «Шахтер» идет очень правильной дорогой. Здесь нужно терпение, и с моей стороны будет однозначно поддержка тренерскому штабу, и я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Ну, если мы увидим игроков, которые усилят игру нашей команды, мы обязательно это сделаем.

Мы бы этого хотели, но не для того, чтобы отчитаться перед средствами массовой информации, что мы кого-то купили. Мы хотим купить не для видимости, а для усиления. Поэтому, если мы увидим тех игроков, которые нам нужны, если мы увидим игроков, которые помогут нам, если мы увидим игроков, которые сделают спектакль на поле, если мы увидим игроков, которыми мы будем восхищаться, – мы обязательно это сделаем», - сказал Ахметов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил «Сассуоло» 10 миллионов евро плюс Соломона за Бога.