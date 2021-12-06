Ринат АХМЕТОВ: «Хотим купить игроков не для видимости, а для усиления»

Зимой «Шахтер» может совершить трансферы

  • 06.12.2021 08:29
  • 658 просмотров
  • 5 комментариев
Ринат АХМЕТОВ: «Хотим купить игроков не для видимости, а для усиления»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов сообщил о том, что зимой может купить новых игроков.

«Мы идем правильным путем. Тренерский штаб идет правильным путем. Победа – это не всегда правильная дорога. И если в твоих руках победа, это не всегда значит, что ты идешь правильно. Если в твоих руках поражение, это не всегда значит, что ты идешь неправильно. Я могу сказать, я убежден, что футбольный клуб «Шахтер» идет очень правильной дорогой. Здесь нужно терпение, и с моей стороны будет однозначно поддержка тренерскому штабу, и я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Ну, если мы увидим игроков, которые усилят игру нашей команды, мы обязательно это сделаем.

Мы бы этого хотели, но не для того, чтобы отчитаться перед средствами массовой информации, что мы кого-то купили. Мы хотим купить не для видимости, а для усиления. Поэтому, если мы увидим тех игроков, которые нам нужны, если мы увидим игроков, которые помогут нам, если мы увидим игроков, которые сделают спектакль на поле, если мы увидим игроков, которыми мы будем восхищаться, – мы обязательно это сделаем», - сказал Ахметов. 

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил «Сассуоло» 10 миллионов евро плюс Соломона за Бога.

Источник — Великий футбол

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 06.12.2021 08:33
    +5
    летом потратили 40 млн не для усиления? Типа того?
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    Robert Monroe
    Robert Monroe, 06.12.2021 08:36
    +1
    Демагогія. "Якщо ми побачимо..." - та купа гравців можуть підсилити нинішній Шахтар.
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    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 06.12.2021 08:49
    0
    "... Перемога – це завжди правильна дорога. І якщо в твоїх руках перемога, то це не завжди означає, що ти йдеш правильно."
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    Энди Мир
    Энди Мир, 06.12.2021 08:46
    0
    Ну ты мастер спектаклей - это всем известно.
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    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 06.12.2021 08:39
    0
    То ли так написали, то ли бред сумасшедшего
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