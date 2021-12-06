Второй после Анчелотти. Аллегри одержал 250 побед в Серии A

Наставник «Ювентуса» одержал юбилейную победу

  • 06.12.2021 09:57
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Второй после Анчелотти. Аллегри одержал 250 побед в Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:0).

Эта победа стала  250-й для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри в рамках данного турнира.

Аллегри стал лишь вторым тренером, которому покорилась такая отметка в трехочковую эпоху (с 1994 года). Ранее это удалось только Карло Анчелотти, у которого в общей сложности 275 побед.

Источник — Opta

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