Второй после Анчелотти. Аллегри одержал 250 побед в Серии A

В рамках 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:0).
Эта победа стала 250-й для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри в рамках данного турнира.
Аллегри стал лишь вторым тренером, которому покорилась такая отметка в трехочковую эпоху (с 1994 года). Ранее это удалось только Карло Анчелотти, у которого в общей сложности 275 побед.
Источник — Opta
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