Второй после Анчелотти. Аллегри одержал 250 побед в Серии A

В рамках 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:0).

Эта победа стала 250-й для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри в рамках данного турнира.

Аллегри стал лишь вторым тренером, которому покорилась такая отметка в трехочковую эпоху (с 1994 года). Ранее это удалось только Карло Анчелотти, у которого в общей сложности 275 побед.