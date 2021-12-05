В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Верона» на выезде обыграла «Венецию» со счетом 4:3. Хозяева вели 3:0 уже к 27-й минуте встречи, но удержать преимущество не сумели.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Венеция» — «Верона» — 3:4
Голы: Чеккарони, 12, Чрнигой, 19, Анри, 27 — Анри, 52, автогол, Капрари, 65, с пенальти, Симеоне, 67, 85
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Эллас Верона).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Эллас Верона).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Капрари (Эллас Верона).
|63'
|Пьетро Чеккарони (Венеция) получает красную карточку.
|52'
|ГОЛ ! Автогол забил Тома Анри (Эллас Верона).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Тома Анри (Венеция).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Домен Чрнигой (Венеция).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Чеккарони (Венеция).
Источник — Sport.ua
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