16-й тур
Эльче
3 : 1
Кадис
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия одержала волевую победу над Сельтой в Ла Лиге

5 декабря состоялись 4 матча 16-го тура чемпионата Испании

  • 05.12.2021 23:59
  • 45 просмотров
  • 0 комментариев
Валенсия одержала волевую победу над Сельтой в Ла Лиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоялись 4 матча 16-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» обыграла «Сельту» на выезде со счетом 2:1. На гол Яго Аспаса гости ответили точными ударами Уго Дуро и Макси Гомеса.

«Валенсия» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Сельта» с 16 очками находится на 14-й позиции.

Лига 1. 16-й тур

Сельта  Валенсия  1:2

Голы: Яго Аспас, 11– Уго Дуро, 19, Макси Гомес, 53.

Сельта: Дитуро, Араухо (Мурильо, 74), Айду, Галан, Васкес, Суарес, Бельтран (Нолито, 58), Аспас (Тапия, 16), Серви (Солари, 58), Мина, Мендес.

Валенсия: Силлессен, Гильямон, Хосе Гайя, Альдерете, Васс, Пиччини (Лато, 73), Солер, Коиндреди (Рачич, 52), Гомес (Муса, 83), Элдер Кошта (Гонсалу Гедеш, 83), Дуро (Маркос Андре, 83).

Предупреждения: Бельтран 9, Аспас 12, Нолито 90 – Гомес 37, Хосе Гайя 51.

Райо Вальекано  Эспаньол – 1:0

Голы: Кабрера, 54 (автогол).

Эльче  Кадис  3:1

Голы: Фидель, 13 (пен), Тете Моренте, 75, Хосан, 90+3 – Алекс Фернандес, 90+1.

Леванте – Осасуна  0:0

Турнирная таблица чемпионата Испании

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности