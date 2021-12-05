Валенсия одержала волевую победу над Сельтой в Ла Лиге

5 декабря состоялись 4 матча 16-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» обыграла «Сельту» на выезде со счетом 2:1. На гол Яго Аспаса гости ответили точными ударами Уго Дуро и Макси Гомеса.
«Валенсия» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Сельта» с 16 очками находится на 14-й позиции.
Лига 1. 16-й тур
Сельта – Валенсия – 1:2
Голы: Яго Аспас, 11– Уго Дуро, 19, Макси Гомес, 53.
Сельта: Дитуро, Араухо (Мурильо, 74), Айду, Галан, Васкес, Суарес, Бельтран (Нолито, 58), Аспас (Тапия, 16), Серви (Солари, 58), Мина, Мендес.
Валенсия: Силлессен, Гильямон, Хосе Гайя, Альдерете, Васс, Пиччини (Лато, 73), Солер, Коиндреди (Рачич, 52), Гомес (Муса, 83), Элдер Кошта (Гонсалу Гедеш, 83), Дуро (Маркос Андре, 83).
Предупреждения: Бельтран 9, Аспас 12, Нолито 90 – Гомес 37, Хосе Гайя 51.
Райо Вальекано – Эспаньол – 1:0
Голы: Кабрера, 54 (автогол).
Эльче – Кадис – 3:1
Голы: Фидель, 13 (пен), Тете Моренте, 75, Хосан, 90+3 – Алекс Фернандес, 90+1.
Леванте – Осасуна – 0:0
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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