14-й тур
Боруссия М
0 : 6
Фрайбург
05.12.2021, FT

Боруссия М — Фрайбург — 0:6. Избиение младенцев. Видео голов и обзор матча

Гости забили шесть мячей уже к 37-й минуте встречи

  • 05.12.2021 23:35
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Боруссия М — Фрайбург — 0:6. Избиение младенцев. Видео голов и обзор матча
© ФК Фрайбург

В поединке 14-го тура чемпионата Германии по футболу «Фрайбург» на выезде уничтожил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 6:0. Примечательно, что все голы гости забили уже к 37-й минуте встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Боруссия» М — «Фрайбург» — 0:6
Голы: Эггештайн, 2, Шаде, 5, Линхарт, 12, Хефлер, 19, Хелер, 25, Шлоттербек, 37

События матча
37' ГОЛ ! Мяч забил Нико Шлоттербек (Фрайбург).
25' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Хёлер (Фрайбург).
19' ГОЛ ! Мяч забил Николас Хёфлер (Фрайбург).
12' ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Фрайбург).
5' ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Фрайбург).
2' ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург).

Источник — YouTube

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