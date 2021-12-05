В поединке 14-го тура чемпионата Германии по футболу «Фрайбург» на выезде уничтожил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 6:0. Примечательно, что все голы гости забили уже к 37-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» М — «Фрайбург» — 0:6
Голы: Эггештайн, 2, Шаде, 5, Линхарт, 12, Хефлер, 19, Хелер, 25, Шлоттербек, 37
События матча
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Нико Шлоттербек (Фрайбург).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Хёлер (Фрайбург).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Николас Хёфлер (Фрайбург).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Фрайбург).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Фрайбург).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург).
Источник — YouTube
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