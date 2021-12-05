Блицкриг Фрайбурга задавил Боруссию М, дубль Йоветича спас Герту

В воскресенье, 5 декабря, состоялись очередные матчи 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Штутгарт» вел 2:0 в поединке с «Гертой», но не сумел удержать преимущества. Берлинская команда отыгралась благодаря дублю Йоветича.

«Фрайбург» уничтожил «Боруссию» М со счетом 6:0. Все голы была забиты со 2-й по 37-ю минуты матча.

«Штутгарт» — «Герта» — 2:2

Голы: Мармуш, 15, Ферстер, 19 — Йоветич, 40, 76

«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Соса, Массимо (Тибиди, 46), Эндо, Мангаля (Каразор, 75), Ферстер, Аль-Гаддиуи (Мвумпа, 64), Мармуш.

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Торунарига (Боатенг, 72), Платтенхардт, Дарида, Аскасибар, Рихтер (Штарк, 72), Йоветич, Бельфодиль (Пионтек, 85), Маолида (Эккеленкамп, 63).

Предупреждение: Боатенг (90).

«Боруссия» М — «Фрайбург» — 0:6

Голы: Эггештайн, 2, Шаде, 5, Линхарт, 12, Хефлер, 19, Хелер, 25, Шлоттербек, 37

«Боруссия» М: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 30), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Скалли, Хофманн, Закария, Коне, Плеа (Эмболо, 29), Тюрам (Штиндль, 71).

«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер, Линхарт (Гульде, 82), Шлоттербек (Шлоттербек, 82), Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Шаде (Шаллаи, 61), Хелер, Демирович (Чжон Ву Ен, 74).

Предупреждения: Бенсебайни (15), Коне (24), Демирович (44).