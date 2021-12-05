Виталий ВЕРНИДУБ: «Было тяжело ломать защиту Ингульца»

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победную игру 17-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:0).

– Достаточно тяжелая игра была. У нас сейчас тяжелый график, потому что игры через два на третий или через три дня на четвертый, поэтому трудно дается. Сил много уходит. Есть у нас травмированные игроки, они восстанавливаются, поэтому хотим, чтобы они как можно быстрее присоединились к нам.

Команда соперника достаточно квалифицированная, закрыла все подходы к воротам, нам было тяжело эту защиту ломать.

– Было немало опасных моментов в вашей штрафной площадке. Ребята хорошо разыграли комбинации, или соперник недоработал?

– Во-первых, всегда кто-то где-то ошибается — и сразу вылезает голевой момент. Соперник не просто так играет в УПЛ, достаточно квалифицированная команда, наигрывают разные комбинации.

– Сегодня так получилось, что на первое место вышел результат, а не сама игра?

– Сейчас уже последние матчи перед перерывом, поэтому важно играть именно на результат. Особенно зная итоги вчерашних матчей, они нас только подбадривали.

– Запомнился момент «Ингульца» на 60-й минуте, когда они чуть не забили. Нам показалось, что вы за это хорошо оторвались на сопернике после гола.

– Это обычные рабочие моменты, кто-то недоработал, а кто-то просел, поэтому нужно было собраться, чтобы у ребят снова проснулся тот азарт. Нам нужен был гол, мы его забили, потому игра пошла в другое русло.