Виталий ВЕРНИДУБ: «Было тяжело ломать защиту Ингульца»

Футболист «Зари» рассказал о поединке 17-го тура УПЛ (1:0)

  • 05.12.2021 23:26
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Виталий ВЕРНИДУБ: «Было тяжело ломать защиту Ингульца»
© ФК Заря Луганск. Виталий Вернидуб

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победную игру 17-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:0).

– Достаточно тяжелая игра была. У нас сейчас тяжелый график, потому что игры через два на третий или через три дня на четвертый, поэтому трудно дается. Сил много уходит. Есть у нас травмированные игроки, они восстанавливаются, поэтому хотим, чтобы они как можно быстрее присоединились к нам.

Команда соперника достаточно квалифицированная, закрыла все подходы к воротам, нам было тяжело эту защиту ломать.

– Было немало опасных моментов в вашей штрафной площадке. Ребята хорошо разыграли комбинации, или соперник недоработал?
– Во-первых, всегда кто-то где-то ошибается — и сразу вылезает голевой момент. Соперник не просто так играет в УПЛ, достаточно квалифицированная команда, наигрывают разные комбинации.

– Сегодня так получилось, что на первое место вышел результат, а не сама игра?
– Сейчас уже последние матчи перед перерывом, поэтому важно играть именно на результат. Особенно зная итоги вчерашних матчей, они нас только подбадривали.

– Запомнился момент «Ингульца» на 60-й минуте, когда они чуть не забили. Нам показалось, что вы за это хорошо оторвались на сопернике после гола.
– Это обычные рабочие моменты, кто-то недоработал, а кто-то просел, поэтому нужно было собраться, чтобы у ребят снова проснулся тот азарт. Нам нужен был гол, мы его забили, потому игра пошла в другое русло.

Источник — ФК Заря

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