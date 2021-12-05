15-й тур
Астон Вилла
2 : 1
Лестер
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла — Лестер — 2:1. Видео голов и обзор матча

Стивен Джеррард одержал очередную победу вместе со своей командой

  • 05.12.2021 23:05
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Астон Вилла — Лестер — 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 15-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» под руководством Стивена Джеррарда дома обыграла «Лестер» со счетом 2:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Астон Вилла» — «Лестер» — 2:1
Голы: Конса, 17, 54 — Барнс, 14

События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла).
17' ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
14' ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).

Источник — YouTube

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