В поединке 15-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» под руководством Стивена Джеррарда дома обыграла «Лестер» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Астон Вилла» — «Лестер» — 2:1
Голы: Конса, 17, 54 — Барнс, 14
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
Источник — YouTube
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