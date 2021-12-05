Победа Джеррарда! Астон Вилла дома одолела Лестер

В поединке 15-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» под руководством английского специалиста Стивена Джеррарда дома обыграла «Лестер» со счетом 2:1. Это третья победа Джеррарда в четырех матчах у руля «Астон Виллы».
«Астон Вилла» — «Лестер» — 2:1
Голы: Конса, 17, 54 — Барнс, 14
«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Янг, Макгинн, Накамба, Дуглас Луис (Сансон, 77), Кэш, Буэндиа (Чуквуэмека, 78), Рэмзи (Туанзебе, 84), Уоткинс.
«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 86), Дака (Перес, 78), Лукман (Варди, 65).
Предупреждения: Накамба (55), Мэддисон (90).
Источник — Sport.ua
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