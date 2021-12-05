Беньямин ВЕРБИЧ: «Показали характер»

27-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич подвел итоги выездной победы над «Вересом» (3:0) в 17-м туре чемпионата Украины.
«Показали характер», — прокомментировал Беньямин фото с матча.
Вербич вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и был заменен на де Пену на 86-й минуте встречи. Беньямин отметился дублем в ворота «Вереса», забив на 21-й и 61-й минутах поединка.
Источник — Instagram
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