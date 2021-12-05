В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» на выезде обыграл «Сампдорию» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сампдория» — «Лацио» — 1:3
Голы: Габбьядини, 89 — Милинкович-Савич, 7, Иммобиле, 17, 37
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
|67'
|Сергей Милинкович-Савич (Лацио) получает красную карточку.
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
Источник — Sport.ua
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