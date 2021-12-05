16-й тур
Сампдория
1 : 3
Лацио
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все решил Иммобиле. Лацио на выезде обыграл Сампдорию

Итальянский форвард отметился дублем

  • 05.12.2021 21:29
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Все решил Иммобиле. Лацио на выезде обыграл Сампдорию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» на выезде обыграл «Сампдорию» со счетом 3:1. Дублем отметился форвард гостей Чиро Иммобиле.

«Сампдория» — «Лацио» — 1:3
Голы: Габбьядини, 89 — Милинкович-Савич, 7, Иммобиле, 17, 37

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Йосида, 57), Феррари (Дрэгушин, 46), Шабо, Ауджелло, Кандрева (Чьерво, 85), Верре (Адриен Силва, 46), Экдаль, Торсбю, Квальярелла (Капуто, 46), Габбьядини.
«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 64), Милинкович-Савич, Башич, Дзакканьи (Ладзари, 78), Педро (Фелипе Андерсон, 64), Иммобиле (Мурики, 46).
Предупреждения: Кандрева (14), Берешиньски (38), Квальярелла (39), Милинкович-Савич (67), Адриен Силва (80), Мурики (88).
Удаление: Милинкович-Савич (67).

Источник — Sport.ua

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