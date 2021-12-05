Тренер Миная: «Первый тайм — это кошмар. Так играть в футбол нельзя»

Игорь Леонов крайне разочарован игрой своей команды в матче с «Минаем» (0:3)

  • 05.12.2021 22:17
  • 511 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Миная: «Первый тайм — это кошмар. Так играть в футбол нельзя»
© ФК Минай. Игорь Леонов

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал поражение от «Александрии» (0:3) в 17-м туре чемпионата Украины.

«У меня нет слов. Вроде и готовились. Они сами понимали, что осталось две игры. Наверное, до ребят не достучался. Не узнал никого из своих футболистов.

Первый тайм — это кошмар какой-то. Так играть в футбол нельзя. Для меня это неприемлемо. Приедем и будем разбираться. Я не увидел тех ребят, которые играли с киевским «Динамо». Будем разбираться», — сказал Леонов.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    --smart--Forever
    --smart--Forever, 05.12.2021 22:31
    0
    Надо не разбираться, а наказывать лишением зарплаты или премиальных - не знаю что там у них в контрактах прописано.
    А пустая болтовня и призывание к морали - пустой коммунистический подход к проблеме, который ничего не даёт
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