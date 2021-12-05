Тренер Миная: «Первый тайм — это кошмар. Так играть в футбол нельзя»

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал поражение от «Александрии» (0:3) в 17-м туре чемпионата Украины.
«У меня нет слов. Вроде и готовились. Они сами понимали, что осталось две игры. Наверное, до ребят не достучался. Не узнал никого из своих футболистов.
Первый тайм — это кошмар какой-то. Так играть в футбол нельзя. Для меня это неприемлемо. Приедем и будем разбираться. Я не увидел тех ребят, которые играли с киевским «Динамо». Будем разбираться», — сказал Леонов.
Источник — Футбол 1/2/3
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