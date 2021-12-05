В поединке 15-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» дома сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), причем хозяева спаслись от поражения благодаря голу не последних минутах второго тайма.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лидс» — «Брентфорд» — 2:2
Голы: Роберт, 27, Бэмфорд, 90 — Баптист, 54, Канос, 61
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхи Канос (Брентфорд).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Шандон Баптист (Брентфорд).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайлер Робертс (Лидс).
Источник — YouTube
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