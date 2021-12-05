Фред принес Манчестер Юнайтед победу над Кристал Пэлас

В воскресенье, 5 декабря, состоялись очередные матчи 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» дома победил «Кристал Пэлас» благодаря единственному голу бывшего хавбека донецкого «Шахтера» Фреда. «Тоттенхэм» дома разбил «Норвич» со счетом 3:0. «Лидс» и «Брентфорд» разошлись миром (2:2), причем хозяева спаслись от поражения в добавленное ко второму тайму время.
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:0
Гол: Фред, 77
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рэшфорд (Эланга, 76).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Клайн, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер, Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67).
Предупреждения: Клайн (31), Гехи (67), Мактомини (81), Линделеф (90).
«Тоттенхэм» — «Норвич» — 3:0
Голы: Моура, 10, Санчес, 67, Сон Хын Мин, 77
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга (Доэрти, 62), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Сессеньон, 22), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 80), Хейбьерг, Скипп, Кейн.
«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Дауэлл, 72), Гилмор (Соренсен, 81), Пукки, Ида (Сарджент, 69).
Предупреждения: Пукки (14), Регилон (16), Гилмор (34).
«Лидс» — «Брентфорд» — 2:2
Голы: Роберт, 27, Бэмфорд, 90 — Баптист, 54, Канос, 61
«Лидс»: Мелье, Даллас, Купер (Харрисон, 15), Эйлинг, Льоренте, Фирпо (Бэмфорд, 68), Форшоу, Филлипс (Клих, 55), Джеймс, Робертс, Рафинья.
«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Гуд, Пиннок, Генри, Нергор, Янельт (Йенсен, 90), Баптист (Оньека, 69), Канос (Висса, 72), Мбемо.
Предупреждения: Робертс (29), Гуд (45), Канос (55), Харрисон (75), Клих (79), Генри (80), Рафинья (85), Бэмфорд (90).
Источник — Sport.ua
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Но перед этим стекляшки могли открыть 2 раза счёт. Формула Не забиваете вы это классика.)
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