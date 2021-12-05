В поединке 15-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» дома разгромил «Норвич» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Тоттенхэм» — «Норвич» — 3:0
Голы: Моура, 10, Санчес, 67, Сон Хын Мин, 77
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Давинсон Санчес (Тоттенхэм).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
Источник — YouTube
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