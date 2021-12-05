В поединке 15-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:0
Гол: Фред, 77
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
Источник — YouTube
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