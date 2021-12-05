Криштиану РОНАЛДУ: «Шаг за шагом, мы — едины!»

Форвард «Манчестер Юнайтед» доволен победой над «Кристал Пэлас» (1:0)

  • 05.12.2021 19:20
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Криштиану РОНАЛДУ: «Шаг за шагом, мы — едины!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний португальский бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в поединке 15-го тура АПЛ.

«Шаг за шагом, мы — едины!», — написал Криштиану после матча.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный поединок.

Источник — Instagram

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