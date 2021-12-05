Криштиану РОНАЛДУ: «Шаг за шагом, мы — едины!»

36-летний португальский бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в поединке 15-го тура АПЛ.
«Шаг за шагом, мы — едины!», — написал Криштиану после матча.
Роналду вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный поединок.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.