В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» дома проиграла «Фиорентине» со счетом 2:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Болонья» — «Фиорентина» — 2:3
Голы: Бэрроу, 42, Хики, 83 — Мале, 33, Бираги, 51, Влахович, 67, с пенальти
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Хики (Болонья).
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Фиорентина).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Мале (Фиорентина).
Источник — Sport.ua
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