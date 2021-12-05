16-й тур
Болонья
2 : 3
Фиорентина
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Болонья — Фиорентина — 2:3. Видео голов и обзор матча

Победу гостям принес гол Влаховича с пенальти

  • 05.12.2021 17:38
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Болонья — Фиорентина — 2:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» дома проиграла «Фиорентине» со счетом 2:3.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Болонья» — «Фиорентина» — 2:3
Голы: Бэрроу, 42, Хики, 83 — Мале, 33, Бираги, 51, Влахович, 67, с пенальти

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Аарон Хики (Болонья).
67' ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Фиорентина).
51' ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
42' ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
33' ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Мале (Фиорентина).

Источник — Sport.ua

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