Виктор СКРИПНИК: «У Ингульца был убойный момент, нам повезло»

Луганская «Заря» обыграла «Ингулец» в матче 17-го тура УПЛ. Единственный гол забил Денис Фаворов.

Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник прокомментировал эту победу.

«Выиграли и хорошо. Могли и получить. Команда вышла, втягивалась тяжело. Видно было и по стандартам, которые проводил «Ингулец». Мы без моментов играли, дальние удары - это все такое. Игра чуть-чуть раскрылась, когда мы забили. Хотя за минуту до этого был убойный момент у соперников. Повезло, можно так сказать. Тем не менее, заслуженная победа для нас. Берем ее с удовольствием. В очередной раз сыграли на ноль - этому мы рады. Сейчас у нас больше характера, чем игрового плана. Такие игры всегда выигрываются на характере.

Забиваем со стандартов? Это стечение обстоятельств. Сегодня повезло, мы рады этому. Есть много компонентов в игре, где можно голы забивать. Там немного проседаем. Важная победа для настроения и мы понимаем, что все впереди», - сказал Скрипник.