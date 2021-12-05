17-й тур
Заря
1 : 0
Ингулец
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «У Ингульца был убойный момент, нам повезло»

Наставник «Зари» поделился мыслями о победе

  • 05.12.2021 16:55
  • 589 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «У Ингульца был убойный момент, нам повезло»
© ФК Верес Ровно. Виктор Скрипник

Луганская «Заря» обыграла «Ингулец» в матче 17-го тура УПЛ. Единственный гол забил Денис Фаворов.

Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник прокомментировал эту победу.

«Выиграли и хорошо. Могли и получить. Команда вышла, втягивалась тяжело. Видно было и по стандартам, которые проводил «Ингулец». Мы без моментов играли, дальние удары - это все такое. Игра чуть-чуть раскрылась, когда мы забили. Хотя за минуту до этого был убойный момент у соперников. Повезло, можно так сказать. Тем не менее, заслуженная победа для нас. Берем ее с удовольствием. В очередной раз сыграли на ноль - этому мы рады. Сейчас у нас больше характера, чем игрового плана. Такие игры всегда выигрываются на характере.

Забиваем со стандартов? Это стечение обстоятельств. Сегодня повезло, мы рады этому. Есть много компонентов в игре, где можно голы забивать. Там немного проседаем. Важная победа для настроения и мы понимаем, что все впереди», - сказал Скрипник.

Источник — ПроФутбол

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности