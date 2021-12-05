Малиновский пропустит следующий матч Аталанты в Серии А

У украинца перебор желтых карточек

  • 05.12.2021 16:44
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Малиновский пропустит следующий матч Аталанты в Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил мяч и помог команде обыграть «Наполи» (3:2).

В этом поединке украинец получил желтую карточку. Таким образом, на счету футболиста пять желтых карточек в турнире. Руслан пропустит следующий матч в чемпионате Италии.

Однако Малиновский может сыграть 8-го декабря в матче Лиги чемпионов с «Вилььяреалом».

В этом сезоне Малиновский провел 19 матчей за «Аталанту», забил 4 мяча и сделал 1 ассист.

Источник — Sport.ua

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