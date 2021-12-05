Стерлинг признался, что испытывает психологические проблемы

Хавбек «Ман Сити» дал откровенный комментарий

  • 05.12.2021 12:59
  • 725 просмотров
  • 2 комментария
Стерлинг признался, что испытывает психологические проблемы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сообщил, что у него были психологические проблемы в конце сезона 2020/21.

«Я прошел через сложный период, я не мог справиться с мыслями. Я не мог побороть негативные эмоции. Все, что я делал обычно, не помогало. Впервые в карьере я не играл так много, как хотел бы. Я испытывал сильное разочарование, а на горизонте был Евро-2020.

Тогда я принял решение: когда вернусь из сборной, уделю время себе и попробую что-то новое. Медитация улучшила и психологическое, и физическое состояние. Когда я впервые попробовал ее, то почувствовал себя таким свежим и довольным. На следующий день было только лучше. Поэтому я продолжал. Чем чаще я медитирую, тем лучше себя чувствую», - сказал Стерлинг.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» зимой готов продать Стерлинга.

Источник — The Times

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 05.12.2021 13:24
    0
    в нашем УПЛ также есть медитирующие футболисты
    селезень например : бокс, водочка...
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    0665826283
    0665826283, 05.12.2021 13:16
    0
    Дриблінг , почуття гри , завзятісь , гарні риси цього футболіста, а ось піжонство його мені не подобаітся.
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