Арсенал вместо Барселоны. Стерлинг готов остаться в Англии

26-летний вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который активно интересуется каталонская «Барселона», может перейти в лондонский «Арсенал». Стерлинг продолжает обдумывать варианты продолжения карьеры, выбирая наиболее подходящий.

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015 года за €63,7 миллиона. В текущем сезоне игрок провел за английскую команду 15 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Рахима с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €90 миллионов.

В активе Стерлинга 72 матча за сборную Англии, где он забил 18 мячей.