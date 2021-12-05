В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своем поле проиграл «Мальорке» со счетом 1:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Мальорка).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Франко Руссо (Мальорка).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Атлетико Мадрид).
Источник — MEGOGO
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