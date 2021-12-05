Беньямин ВЕРБИЧ: «Результаты Шахтера нас не интересуют»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.
– Вы оформили дубль. Набрали хорошую форму, а скоро перерыв. Обидно?
– Да. Там два матча осталось очень важных. Если в Лиге чемпионов нужно играть ради престижа, себя и «Динамо». Мы большой клуб, нужно хорошо украинской команде выступать в Лиге чемпионов. Будем стараться последние два матча выиграть.
– У вас с «Шахтером» одинаковое количество очков, но вы на втором месте. Вас удручает этот факт?
– Вы каждую игру это спрашиваете. Один раз нас, второй – «Шахтер». Мы не смотрим так много на это. Будем стараться просто побеждать в каждом матче. Мы смотрим на себя, «Шахтер» нас не интересует, так будет и дальше.
Источник — Футбол 1/2/3
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Беня макнул отлично.
Я не знаю. Я бы их троллил))))
Даже если у той не получится - ей помогут ручные судьи
Цирк в последнем матче со Львовом это наглядно продемонстрировал:
1) Придуманный 1-й пенальти для шахтёра
2) Офсайд в 3-м голе
3) Цирк с назначением 2-го пенальти
4) вбежавший до удара пенальти в штрафную Педриньйо ( никто не перебивал конечно)
5) не поставленный пенальти в ворота Шахтёра, когда Трубин начал играть в бокс ещё при счёте 0-1
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Это только в одном матче с ВаР
Так что Вербич прав , нужно смотреть только на себя и брать максимальный результат с каждым соперником !
#шахтерПозорУкраины
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