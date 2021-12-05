Беньямин ВЕРБИЧ: «Результаты Шахтера нас не интересуют»

Хавбек «Динамо» – о победе над «Вересом»

  • 05.12.2021 09:59
  • 563 просмотра
  • 5 комментариев
Беньямин ВЕРБИЧ: «Результаты Шахтера нас не интересуют»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

– Вы оформили дубль. Набрали хорошую форму, а скоро перерыв. Обидно?
– Да. Там два матча осталось очень важных. Если в Лиге чемпионов нужно играть ради престижа, себя и «Динамо». Мы большой клуб, нужно хорошо украинской команде выступать в Лиге чемпионов. Будем стараться последние два матча выиграть.

– У вас с «Шахтером» одинаковое количество очков, но вы на втором месте. Вас удручает этот факт?
– Вы каждую игру это спрашиваете. Один раз нас, второй – «Шахтер». Мы не смотрим так много на это. Будем стараться просто побеждать в каждом матче. Мы смотрим на себя, «Шахтер» нас не интересует, так будет и дальше.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
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    flnx7
    flnx7, 05.12.2021 10:56
    +1
    Насмешил. Это его Луческу подговорил так заявлять?
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    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 05.12.2021 11:16
    0
    Ха ха ,смешной чел,мы уже с Черноморцем увидели,что вас никто не интересует
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    Burevestnik
    Burevestnik, 05.12.2021 10:39
    0
    шото странно, что Катя Вербичу желтую не показала.
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    Умник
    Умник, 05.12.2021 10:20
    0
    Типо журналист пытался беню провоцирнуть.
    Беня макнул отлично.
    Я не знаю. Я бы их троллил))))
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 05.12.2021 10:53 (изменен)
    -1
    Бен прав , зачем оглядываться на копанку
    Даже если у той не получится - ей помогут ручные судьи
    Цирк в последнем матче со Львовом это наглядно продемонстрировал:
    1) Придуманный 1-й пенальти для шахтёра
    2) Офсайд в 3-м голе
    3) Цирк с назначением 2-го пенальти
    4) вбежавший до удара пенальти в штрафную Педриньйо ( никто не перебивал конечно)
    5) не поставленный пенальти в ворота Шахтёра, когда Трубин начал играть в бокс ещё при счёте 0-1
    —-
    Это только в одном матче с ВаР
    Так что Вербич прав , нужно смотреть только на себя и брать максимальный результат с каждым соперником !
    #шахтерПозорУкраины
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