Беньямин ВЕРБИЧ: «Результаты Шахтера нас не интересуют»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

– Вы оформили дубль. Набрали хорошую форму, а скоро перерыв. Обидно?

– Да. Там два матча осталось очень важных. Если в Лиге чемпионов нужно играть ради престижа, себя и «Динамо». Мы большой клуб, нужно хорошо украинской команде выступать в Лиге чемпионов. Будем стараться последние два матча выиграть.

– У вас с «Шахтером» одинаковое количество очков, но вы на втором месте. Вас удручает этот факт?

– Вы каждую игру это спрашиваете. Один раз нас, второй – «Шахтер». Мы не смотрим так много на это. Будем стараться просто побеждать в каждом матче. Мы смотрим на себя, «Шахтер» нас не интересует, так будет и дальше.