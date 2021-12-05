Виктор СКРИПНИК: «Работа в Заре – лучшие мои годы в тренерской карьере»

Главный тренер «Зари» уверенно себя чувствует в луганском клубе

  • 05.12.2021 03:35
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Виктор СКРИПНИК: «Работа в Заре – лучшие мои годы в тренерской карьере»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал, почему не возглавил сборную Украины.

«Если я сейчас буду говорить, что я отказался, это будет некорректно по отношении к этому делу. Во-первых, я на контракте, принадлежу «Заре». Разговоры о работе в сборной закончились на этапе дискуссий. Я стараюсь профессионально свой контракт отрабатывать. «Заря» - это тот адрес, где я чувствую себя очень уверенно, хорошо и я горд, что я сейчас эту команду тренирую. Те места, которые мы сейчас занимаем, их очень трудно защитить из года в год. Я могу с уверенностью сказать, что «Заря» - это лучшие мои годы в тренерской карьере».

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Источник — BurBuzz

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