СКРИПНИК – о скандальном уходе Рафаилова: «Я сам был в шоке»

Главный тренер «Зари» – о бывшем гендиректоре

  • 04.12.2021 20:46
  • 2612 просмотров
  • 1 комментарий
СКРИПНИК – о скандальном уходе Рафаилова: «Я сам был в шоке»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал о скандальном уходе из клуба гендиректора Сергея Рафаилова.
 
- Почему бывший спортивный гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов так жестко критикует клуб?
- Это нужно у него спрашивать.  Возможно, он нас хочет как-то подбодрить этой критикой. Иногда мне самому это непонятно. 
 
- Вы с ним общаетесь?
- Нет. Последний раз я с ним разговаривал еще в Запорожье, когда он дорабатывал последние две недели. Один или два раза созвонились. На этом все.
 
- Все помнят историю, когда несколько игроков «Зари» ушли из клуба за копейки. Рафаилов хотел так насолить клубу?
- Я не знаю, когда были прописаны эти клаусулы. Если это произошло сразу перед его уходом, то возможно и был такой замысел. Возможно, он хотел для себя каких-то дивидендов из этой истории. Это нечестно по отношению к клубу. Я не знаю, для чего он сделал это и чем руководствовался. В контрактах изначально стояли одни суммы, а по факту оказались другими. Я сам был в шоке и расстроен этим, – сказал Скрипник в интервью программе BurBuzz.

Источник — Футбол 1/2/3

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 04.12.2021 20:49
    +3
    Название темы не отражает. Скрипник в шоке не от ухода, а от того, что уходя тот насолил клубу.
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