СКРИПНИК – о скандальном уходе Рафаилова: «Я сам был в шоке»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал о скандальном уходе из клуба гендиректора Сергея Рафаилова.



- Почему бывший спортивный гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов так жестко критикует клуб?

- Это нужно у него спрашивать. Возможно, он нас хочет как-то подбодрить этой критикой. Иногда мне самому это непонятно.



- Вы с ним общаетесь?

- Нет. Последний раз я с ним разговаривал еще в Запорожье, когда он дорабатывал последние две недели. Один или два раза созвонились. На этом все.



- Все помнят историю, когда несколько игроков «Зари» ушли из клуба за копейки. Рафаилов хотел так насолить клубу?

- Я не знаю, когда были прописаны эти клаусулы. Если это произошло сразу перед его уходом, то возможно и был такой замысел. Возможно, он хотел для себя каких-то дивидендов из этой истории. Это нечестно по отношению к клубу. Я не знаю, для чего он сделал это и чем руководствовался. В контрактах изначально стояли одни суммы, а по факту оказались другими. Я сам был в шоке и расстроен этим, – сказал Скрипник в интервью программе BurBuzz.