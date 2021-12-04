Круче лишь Месси. Малиновский забил 13 голов ударами из-за штрафной с 2019

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский открыл счет в матче 16-го тура Серии А против «Наполи».



Для украинского полузащитника это был 13-й гол ударами из-за штрафной площади с 2019 года, когда Малиновский дебютировал в Серии А.



За этот период дальними ударами среди игроков топ-5 лиг больше голов забил только Лионель Месси (18).