ВИДЕО. Без шансов для вратаря! Малиновский открыл счет в матче с Наполи

Украинский легионер «Аталанты» забил в матче 16-го тура Серии А

  • 04.12.2021 22:06
  • 13213 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Без шансов для вратаря! Малиновский открыл счет в матче с Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанта» на матч 16-го тура чемпионата Италии против «Наполи» и открыл счет. 
 
На седьмой минуте встречи после передачи с левого края штрафной от Сапаты украинец сильно пробил под перекладину. Давид Оспина даже не среагировал.
 
Для Малиновского это четвертый гол в текущем чемпионате.

 

Источник — Sport.ua

(70 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 04.12.2021 22:10
    +11
    Шикарний гол.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 04.12.2021 22:19
    +6
    Ссылка
    Odessit-FCCO.
    Odessit-FCCO., 04.12.2021 22:27
    +1
    Малина молодчага!!!
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 04.12.2021 22:23
    +1
    красавелла
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 04.12.2021 23:16
    0
    поймал на противоходе, там можно было и низом катануть слабо мяч был бы гол.
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
    Alexander Fandeev, 04.12.2021 23:08
    0
    У Сапати гра рукою
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 04.12.2021 22:36
    -4
    avk2307, 04.12.2021 22:24
    лучше Селезнева? или надо еще потренироваться?
    Селезнев - это легенда УПЛ, а Малиновский - муж Роксаны с неплохим ударом и голевым пасом.
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    avk2307
    online
    avk2307, 04.12.2021 22:24
    -7
    cucumber, 04.12.2021 22:23
    красавелла
    лучше Селезнева? или надо еще потренироваться?
    Ссылка
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