ВИДЕО. Без шансов для вратаря! Малиновский открыл счет в матче с Наполи

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанта» на матч 16-го тура чемпионата Италии против «Наполи» и открыл счет.



На седьмой минуте встречи после передачи с левого края штрафной от Сапаты украинец сильно пробил под перекладину. Давид Оспина даже не среагировал.



Для Малиновского это четвертый гол в текущем чемпионате.