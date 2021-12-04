ВИДЕО. Без шансов для вратаря! Малиновский открыл счет в матче с Наполи

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанта» на матч 16-го тура чемпионата Италии против «Наполи» и открыл счет.
На седьмой минуте встречи после передачи с левого края штрафной от Сапаты украинец сильно пробил под перекладину. Давид Оспина даже не среагировал.
Для Малиновского это четвертый гол в текущем чемпионате.
💣💣💣💣💣💣💣💣#Malinovskyi #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FdzecrNBfX— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 4, 2021
Источник — Sport.ua
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