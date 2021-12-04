Цыганков прервал свою пенальтийскую серию

В матче с «Вересом» (3:0) завершилась пенальтийская серия Виктора Цыганкова, которая составила 11 точных ударов с «точки» подряд. Единственную до сего времени осечку с одиннадцатиметровой отметки в чемпионатах Украины он совершил 6 октября 2019 года в гостевом матче киевлян с «Колосом», когда Евгений Волынец прервал результативную серию Виктора также из 11 ударов.
К слову, Цыганков стал вторым игроком после Сергея Закарлюки, дважды реализовавшим более 10 пенальти кряду.
Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Серия
|
Период
|
1.
|
Васил ГИГИАДЗЕ
|
Таврия, Кривбасс
|
19
|
21.04.2001 - 26.03.2006
|
2.
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер, Кремень
|
13
|
17.07.1994 - 14.05.1999
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
13
|
30.08.1998 - 04.03.2007
|
4.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист
|
12
|
23.09.2007 - 07.08.2010
|
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Металлург Д, Ильичевец
|
12
|
17.07.2002 - 31.10.2010
|
|
|
Арсенал
|
|
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
12*
|
06.04.2014 - 11.08.2017*
|
7.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
ЦСКА
|
11
|
17.04.1999 - 23.09.2001
|
|
Сергей МИЗИН
|
ЦСКА/Арсенал, Днепр,
|
11
|
19.03.1997 - 05.08.2006
|
|
|
Металлист, Карпаты
|
|
|
|
Константин ЯРОШЕНКО
|
Ильичевец, Севастополь
|
11*
|
15.11.2008 - 23.05.2014*
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
11
|
18.03.2018 - 06.10.2019
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
11
|
03.11.2019 - 27.11.2021
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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А то він би не зміг прервати
Цыганков с игры забил и рад.
А кто хочет набухаться и забыться - тот набухается.
Як кажуть : Свиня болото найде
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