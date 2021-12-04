Цыганков прервал свою пенальтийскую серию

В матче с «Вересом» (3:0) завершилась пенальтийская серия Виктора Цыганкова, которая составила 11 точных ударов с «точки» подряд. Единственную до сего времени осечку с одиннадцатиметровой отметки в чемпионатах Украины он совершил 6 октября 2019 года в гостевом матче киевлян с «Колосом», когда Евгений Волынец прервал результативную серию Виктора также из 11 ударов.

К слову, Цыганков стал вторым игроком после Сергея Закарлюки, дважды реализовавшим более 10 пенальти кряду.

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок Клубы Серия Период 1. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс 19 21.04.2001 - 26.03.2006 2. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень 13 17.07.1994 - 14.05.1999 Сергей РЕБРОВ Динамо 13 30.08.1998 - 04.03.2007 4. Марко ДЕВИЧ Металлист 12 23.09.2007 - 07.08.2010 Сергей ЗАКАРЛЮКА Металлург Д, Ильичевец 12 17.07.2002 - 31.10.2010 Арсенал Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 12* 06.04.2014 - 11.08.2017* 7. Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА 11 17.04.1999 - 23.09.2001 Сергей МИЗИН ЦСКА/Арсенал, Днепр, 11 19.03.1997 - 05.08.2006 Металлист, Карпаты Константин ЯРОШЕНКО Ильичевец, Севастополь 11* 15.11.2008 - 23.05.2014* Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 11 18.03.2018 - 06.10.2019 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 11 03.11.2019 - 27.11.2021

* серия не закончена.