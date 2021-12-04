Цыганков прервал свою пенальтийскую серию

Вице-капитан киевлян второй раз не забил с «точки» в УПЛ

  • 04.12.2021 20:10
  • 2239 просмотров
  • 5 комментариев
Цыганков прервал свою пенальтийскую серию
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

В матче с «Вересом» (3:0) завершилась пенальтийская серия Виктора Цыганкова, которая составила 11 точных ударов с «точки» подряд. Единственную до сего времени осечку с одиннадцатиметровой отметки в чемпионатах Украины он совершил 6 октября 2019 года в гостевом матче киевлян с «Колосом», когда Евгений Волынец прервал результативную серию Виктора также из 11 ударов.

К слову, Цыганков стал вторым игроком после Сергея Закарлюки, дважды реализовавшим более 10 пенальти кряду.

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

 

Игрок

Клубы

Серия

Период

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс

19

21.04.2001 - 26.03.2006

2.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень

13

17.07.1994 - 14.05.1999

 

Сергей РЕБРОВ

Динамо

13

30.08.1998 - 04.03.2007

4.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

12

23.09.2007 - 07.08.2010

 

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д, Ильичевец

12

17.07.2002 - 31.10.2010

 

 

Арсенал

 

 

 

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

12*

06.04.2014 - 11.08.2017*

7.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА

11

17.04.1999 - 23.09.2001

 

Сергей МИЗИН

ЦСКА/Арсенал, Днепр,

11

19.03.1997 - 05.08.2006

 

 

Металлист, Карпаты

 

 

 

Константин ЯРОШЕНКО

Ильичевец, Севастополь

11*

15.11.2008 - 23.05.2014*

 

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

11

18.03.2018 - 06.10.2019

 

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

11

03.11.2019 - 27.11.2021

* серия не закончена.

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
    avk2307, 04.12.2021 20:29
    +1
    Вар допміг Циганкову.
    А то він би не зміг прервати
    Ссылка
    shibanutyj
    online
    shibanutyj, 04.12.2021 21:44
    0
    Всё! Теперь это буратино переоценённое уже не продадут за сколько там хотел сурок, офшоры на Кипре напряглись, ведь рыжему зарплату надо платить, а он пенальти не забивает!
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 04.12.2021 20:53
    0
    Ну методы ж свои у каждого.
    Цыганков с игры забил и рад.
    А кто хочет набухаться и забыться - тот набухается.
    Як кажуть : Свиня болото найде
    Ссылка
    Tridentglory
    online
    Tridentglory, 04.12.2021 20:47
    0
    Щож тепер робить? Набухатися?
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 04.12.2021 20:50
    -1
    Tridentglory, 04.12.2021 20:47
    Щож тепер робить? Набухатися?
    Не просто набухаться, а уйти в недельный запой с посещением белочки
    Ссылка
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