Юрий ВИРТ: «Выходить нужно на хорошее поле и играть, а не мучиться»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт резюмировал домашнюю игру ровенчан в матче чемпионата Украины против киевского «Динамо» (0:3):



– Результат не радует. Когда увидели поле сегодня – поняли, что футбола будет мало. Понимали, что будет много борьбы, и ее нельзя проигрывать.



Первый тайм мы проиграли с минимальным счетом. «Динамо» играло более агрессивно. Пытались упрощать игру. Но допустили ошибку – очень легко дали забить. Настраивались во втором тайме упрощать игру, играть длинными передачами, рассчитывать на подборы.



После перерыва мы подарили сопернику два гола. «Динамо» как на тренировке забивало нам в эпизоде ​​со вторым голом. Элементарная потеря мяча привела к счету – 0:3.



Есть вопросы к футболистам. В целом – была боевая игра. Но нужно забивать. Трудно рассчитывать на положительный результат без забитых голов.



В матчах против таких соперников хорошо видны все наши недостатки и проблемы. Сегодня нам очень легко забивали. Надо больше работать над собой. Требуется усиление.



Остался один матч к зимней паузе. И у нас есть кадровые проблемы. Дмитрий Немчанинов пропустит эту игру. Но нам нужно максимально настроиться на этот матч, попытаться поставить всех на ноги, в том числе и восстанавливающегося после рецидива травмы Евгения Пасича.



Надо готовить поле. Это Премьер-лига. Футболисты должны играть в комфортных условиях. Выходить нужно на хорошее поле и играть, а не мучиться. У нас есть руководители – пусть решают этот вопрос, включают подогрев, накрывают.