Юрий ВИРТ: «Выходить нужно на хорошее поле и играть, а не мучиться»

Главный тренер ровенского «Вереса» – о матче с «Динамо»

  • 04.12.2021 20:21
  • 1276 просмотров
  • 0 комментариев
Юрий ВИРТ: «Выходить нужно на хорошее поле и играть, а не мучиться»
© НК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт резюмировал домашнюю игру ровенчан в матче чемпионата Украины против киевского «Динамо» (0:3):
 
– Результат не радует. Когда увидели поле сегодня – поняли, что футбола будет мало. Понимали, что будет много борьбы, и ее нельзя проигрывать.
 
Первый тайм мы проиграли с минимальным счетом. «Динамо» играло более агрессивно. Пытались упрощать игру. Но допустили ошибку – очень легко дали забить. Настраивались во втором тайме упрощать игру, играть длинными передачами, рассчитывать на подборы.
 
После перерыва мы подарили сопернику два гола. «Динамо» как на тренировке забивало нам в эпизоде ​​со вторым голом. Элементарная потеря мяча привела к счету – 0:3.
 
Есть вопросы к футболистам. В целом – была боевая игра. Но нужно забивать. Трудно рассчитывать на положительный результат без забитых голов.
 
В матчах против таких соперников хорошо видны все наши недостатки и проблемы. Сегодня нам очень легко забивали. Надо больше работать над собой. Требуется усиление.
 
Остался один матч к зимней паузе. И у нас есть кадровые проблемы. Дмитрий Немчанинов пропустит эту игру. Но нам нужно максимально настроиться на этот матч, попытаться поставить всех на ноги, в том числе и восстанавливающегося после рецидива травмы Евгения Пасича.
 
Надо готовить поле. Это Премьер-лига. Футболисты должны играть в комфортных условиях. Выходить нужно на хорошее поле и играть, а не мучиться. У нас есть руководители – пусть решают этот вопрос, включают подогрев, накрывают.

Источник — ФК Верес

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности