Юрий МАКСИМОВ: «Хорошо, что у Ворсклы есть Ризнык. Спасибо ему»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов оценил ничью 0:0 в матче УПЛ с «Рухом». Вратарь Дмитрий Ризнык отразил пенальти и установил рекорд Украины.
«Хорошо, что есть Дима Ризнык. Выручает с пенальти. Он был когда-то форвардом, поэтому понимает, как играют ногами. Ему было тяжело бегать, вот и пошел вратарем играть».
«Имели моменты, но затем привезли пенальти себе. Конечно, это уже зимний футбол. Не люблю говорить за судей, но Бойко опять судил нас так же, как с «Шахтером». Там находит карточку, здесь удаляет. Придумать можно все что хочешь».
«Благодарен игрокам, что после «Днепра-1» сумели выйти и сыграть. Бойцы, спасибо им. Мы знаем свои проблемы. Результатом недоволен, хотя игра была ничейная», - сказал Максимов.
Источник — Футбол 1/2/3
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