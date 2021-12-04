Минус 13 от Реала. Барселона проиграла впервые при Хави

Казалось, что после увольнения Рональда Кумана ситуация у «Барселоны» начинает налаживаться, однако сегодня команда уступила «Бетису» со счетом 0:1.
Это первое поражение при новом тренере Хави.
«Барселона» в Ла Лиге отстает от лидера «Реала» уже на 13 очков.
Чемпионат Испании. 16-й тур
Барселона - Бетис 0:1
Гол: Хуанми, 79
Барселона: тер Штеген, Дест, Араужо, Ленгле (Люк де Йонг, 82), Альба, Бускетс, Гави (Пуиг, 36), Нико (Фрэнк де Йонг, 59), Эзза (Пике, 82), Коутиньо (Дембеле, 59), Депай
Бетис: Силва, Бельерин, Бартра, Руис, Морено, Родригес, Гуардадо, Каналес, Руибал (Телль, 63), Хуанми (Иглесиас, 81), Хосе (Карвальо, 71)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
С каких таких делов???
Все прекрасно понимают, что там дело не в тренере главном.
А в том, до чего был доведён клуб, свои бездарным менеджментом!
И выбираться из этой ямы им придётся не один год.
Уместно подсчитывать балы Барселоны, в контексте борьбы за Еврокубки, хоть какие то.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.