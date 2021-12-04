Минус 13 от Реала. Барселона проиграла впервые при Хави

Казалось, что после увольнения Рональда Кумана ситуация у «Барселоны» начинает налаживаться, однако сегодня команда уступила «Бетису» со счетом 0:1.

Это первое поражение при новом тренере Хави.

«Барселона» в Ла Лиге отстает от лидера «Реала» уже на 13 очков.

Чемпионат Испании. 16-й тур

Барселона - Бетис 0:1

Гол: Хуанми, 79

Барселона: тер Штеген, Дест, Араужо, Ленгле (Люк де Йонг, 82), Альба, Бускетс, Гави (Пуиг, 36), Нико (Фрэнк де Йонг, 59), Эзза (Пике, 82), Коутиньо (Дембеле, 59), Депай

Бетис: Силва, Бельерин, Бартра, Руис, Морено, Родригес, Гуардадо, Каналес, Руибал (Телль, 63), Хуанми (Иглесиас, 81), Хосе (Карвальо, 71)