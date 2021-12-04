16-й тур
Барселона
0 : 1
Бетис
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минус 13 от Реала. Барселона проиграла впервые при Хави

Каталонская команда уступила «Бетису»

  • 04.12.2021 19:20
  • 1247 просмотров
  • 5 комментариев
Минус 13 от Реала. Барселона проиграла впервые при Хави
© Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, что после увольнения Рональда Кумана ситуация у «Барселоны» начинает налаживаться, однако сегодня команда уступила «Бетису» со счетом 0:1.

Это первое поражение при новом тренере Хави.

«Барселона» в Ла Лиге отстает от лидера «Реала» уже на 13 очков.

Чемпионат Испании. 16-й тур

Барселона - Бетис 0:1
Гол: Хуанми, 79

Барселона: тер Штеген, Дест, Араужо, Ленгле (Люк де Йонг, 82), Альба, Бускетс, Гави (Пуиг, 36), Нико (Фрэнк де Йонг, 59), Эзза (Пике, 82), Коутиньо (Дембеле, 59), Депай

Бетис: Силва, Бельерин, Бартра, Руис, Морено, Родригес, Гуардадо, Каналес, Руибал (Телль, 63), Хуанми (Иглесиас, 81), Хосе (Карвальо, 71)

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    online
    adidas77, 04.12.2021 19:31
    +6
    А кто почему то решил, что при Хави команда резко восстанет из пела?
    С каких таких делов???
    Все прекрасно понимают, что там дело не в тренере главном.
    А в том, до чего был доведён клуб, свои бездарным менеджментом!
    И выбираться из этой ямы им придётся не один год.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 04.12.2021 19:48
    +2
    Переиграли, но не забили. Эта проблема у Барсы будет основной - кто будет забивать. Была некоторая ротация перед Баварией, чемпионат длинный, а вылет из ЛЧ близко.
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    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 04.12.2021 19:29
    +2
    Ну и что? Кто то застрелился?
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 04.12.2021 19:38
    +1
    И кстати считать отставание Барселоны именно от Реала , это совершенно не уместно сейчас.
    Уместно подсчитывать балы Барселоны, в контексте борьбы за Еврокубки, хоть какие то.
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    Barack
    Barack, 04.12.2021 19:26
    -1
    Позор. Пускай ещё всех стариков скупят и можно спокойно падать на дно
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