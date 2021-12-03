В субботу, 4 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором местная «Барселона» примет «Бетис». Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени. Рассудит поединок Пабло Гонсалес Фуэртес.

«Барселона»

После прихода Хави на тренерский мостик блаугранас результаты команды явно улучшились. Каталонцы победили «Эспаньол» и «Вильярреал» в чемпионате и немного улучшили свое положение. Сейчас в активе «сине-гранатовых» 23 очка и седьмая позиция в турнирной таблице. Еще есть время все наверстать, хотя сделать это будет крайне сложно.

К тому же «Барселона» рискует остаться весной без Лиги чемпионов. Сейчас команда идет второй в своей группе. Для выхода в плей-офф команде из Каталонии нужно либо обыгрывать «Баварию», либо надеяться на то, что «Бенфика» не одолеет «Динамо». Учитывая, что игра против мюнхенцев уже на следующей неделе, прибегнет ли Хави к ротации?

Он бы может и хотел это сделать, но лазарет у «Барсы» переполнен, поэтому большого выбора у тренера не будет. Точно не сыграют в этом поединке Серхи Роберто, Педри, Фати, Серхио Агуэро и Мартин Брэйтуэйт. Также под большим вопросом выход на поле Жорди Альбы. Существенные потери.

«Бетис»

«Зелено-белые» удачно начали сезон. Перед этим туром «бетикос» имеет в своем активе 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице с отставанием лишь в два балла от второй позиции. В «Бетисе», безусловно, довольны таким результатом. Если так пойдет и дальше, то команда вправе рассчитывать на борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас у подопечных Мануэля Пеллегрини четырехматчевая победная серия во всех турнирах.

«Бетис» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы и последний поединок против «Селтика», по сути, станет формальностью. На данный момент «зелено-белые» полностью выполняют задачу на сезон.

В «Бетисе» травмированных тоже хватает. Это Клаудио Браво, Виктор Камараса, Мартин Монтойя, Герман Песселья и Юссуф Сабали.

История встреч

Соперники провели между собой 132 матча. Преимущество на стороне «Барселоны», которая одержала 79 побед. 29 викторий у «Бетиса» и 24 ничейных результата.

В прошлом сезоне каталонцы дважды одолели своего соперника.

Ориентировочные составы

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Пике, Гарсия, Мингеса, Де Йонг, Бускетс, Нико, Гави, Депай, Дембеле.

«Бетис»: Силва, Морено, Руис, Бартра, Руибал, Родригес, Гуардадо, Каналес, Фекир, Хуанми, Виллиан Жозе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

4 декабря, суббота