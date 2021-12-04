Тренер Бенфики: «Теперь нас ждет очень важный матч против Динамо»

Жорже Жезуш готовится к поединку с киевлянами

  • 04.12.2021 18:31
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  • 1 комментарий
Тренер Бенфики: «Теперь нас ждет очень важный матч против Динамо»
© abola.pt

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии проиграла «Спортингу» 1:3, а болельщики начали требовать отставки тренера Жорже Жезуша.

Наставник согласен, что у команды есть проблемы, но надеется на успех в Лиге чемпионов. В последнем туре Орлы сыграют с «Динамо», имея шансы выйти в плей-офф ЛЧ.

«Поражение от «Спортинга» не делает весь сезон неудачным. Мы всего в четырех очках от лидера, а в Лиге чемпионов нас ждет ключевой матч с «Динамо». Мы можем выйти в плей-офф Лиги чемпионов».

«Нужно побеждать «Динамо», чтобы вернуть доверие болельщиков», - сказал Жезуш.

«Бенфика» примет киевлян в среду.

Источник — A Bola

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol228
    online
    kortizol228, 04.12.2021 18:34 (изменен)
    0
    скажи пару слов по Яремчуку, что он важный игрок для вашей команды, вы на него рассчитываете и т.д.
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