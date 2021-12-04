Яремчук сыграл второй тайм. Бенфика с украинцем проиграла Спортингу

3 декабря сыграны два матча 13-го тура чемпионата Португалии.
«Бенфики» в принципиальном матче проиграл «Спортингу» (1:3). У «Бенфики» украинец Роман Яремчук вышел на замену после перерыва.
В чемпионате Португалии лидируют «Порту» и «Спортинг» (35 очков), «Бенфика» занимает третье место (31).
Чемпионат Португалии
13-й тур, 3 декабря
Бенфика – Спортинг – 1:3
Голы: Пицци, 90+6 – Сарабия, 8, Паулиньо, 62, Матеуш, 68.
Портимоненсе – Порту – 0:3
Голы: Педру Са, 45+3 (автогол), Витинья, 70, Отавиу, 75.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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