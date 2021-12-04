13-й тур
Бенфика
1 : 3
Спортинг Л
03.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Яремчук сыграл второй тайм. Бенфика с украинцем проиграла Спортингу

3 декабря сыграны два матча 13-го тура чемпионата Португалии

  • 04.12.2021 01:59
  • 261 просмотр
  • 3 комментария
Яремчук сыграл второй тайм. Бенфика с украинцем проиграла Спортингу
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

3 декабря сыграны два матча 13-го тура чемпионата Португалии.

«Бенфики» в принципиальном матче проиграл «Спортингу» (1:3). У «Бенфики» украинец Роман Яремчук вышел на замену  после перерыва.

В чемпионате Португалии лидируют «Порту» и «Спортинг» (35 очков), «Бенфика» занимает третье место (31).

Чемпионат Португалии

13-й тур, 3 декабря

Бенфика – Спортинг – 1:3

Голы: Пицци, 90+6 – Сарабия, 8, Паулиньо, 62, Матеуш, 68.

Портимоненсе – Порту – 0:3

Голы: Педру Са, 45+3 (автогол), Витинья, 70, Отавиу, 75.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol228
    online
    kortizol228, 04.12.2021 02:22
    -4
    это просто Бенфика любит подбирать случайных пассажиров, то Ферейра, то теперь Яремчук. ну и Гент( или Генк) канешно молодцы, дождались своего лоха кому впарить хохла, они долго выжидали, и Роман долго своих лохов ждал, дождался.
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 04.12.2021 02:20
    -4
    а если серьёзно, не тянет он уровень Бенфики. его уровень это Брага, Эшторил, Гимарайш, не выше.
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 04.12.2021 02:19
    -4
    странно, с украинцем и проиграла, обычно с украинцами в составе выигрывают.
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