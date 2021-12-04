Милан обыграл главного аутсайдера и возглавил турнирную таблицу Серии A

В 16-м туре итальянской Серии А «Милан» одержал домашнюю победу в матче против одного из аутсайдеров – «Салернитаны».



Уже на 18-й минуте команда Стефано Пиоли выигрывала с комфортным счетом 2:0 и сумела довести матч до победы.



До матча «Наполи» – «Аталанта» миланский клуб точно будет возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Остаться на первом месте «красно-черные» сумеют в случае потери очков неаполитанцами.



Чемпионат Италии. 16-й тур



«Милан» – «Салернитана» – 2:0

Голы: 1:0 – 5 Кессиэ, 2:0 – 18 Салемакерс



«Милан» – Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 62), Бакайоко (Беннасер, 46), Кессиэ (Тонали, 79), Салемакерс, Рафаэл Леау (Жуниор Мессиас, 46), Браим Диас, Пеллегри (Крунич, 15).

«Салернитана» – Белец, Дзортеа (Кешрида, 61), Весели, Дьомбер, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 79), Кулибали, Рибери (Джурич, 62), Ди Таккьо (Кастанос, 46), Скьявоне, Нванкво (Бонаццоли, 61).

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