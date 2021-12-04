Беньямин ВЕРБИЧ: «Поле было очень тяжелое»

Хавбек «Динамо» - о матче против «Вереса»

  • 04.12.2021 17:21
  • 731 просмотр
  • 4 комментария
Беньямин ВЕРБИЧ: «Поле было очень тяжелое»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Хавбек «Динамо» Киев Беньямин Вербич поделился впечатлениями от матча 17-го тура УПЛ против «Вереса» (победа 3:0), в котором он оформил дубль:

- Поле сегодня было очень тяжелое. О судействе говорить не буду – вы сами все видели. Поэтому игра и получилась настолько тяжелой для нас. Но мы все понимали, насколько для нас важно завоевать три очка, несмотря ни на что, чтобы продолжать находиться вверху турнирной таблицы.

- Сегодня тебе удалось забить дважды – причем эти голы стали твоими первыми в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Ты ощущаешь себя героем?
- Нет, герои мы все – футболисты, тренеры, доктора, массажисты. Мы сделали все для того, чтобы выиграть, и благодаря командному духу удалось добиться результата.

- Опиши свои забитые мячи.
- В первом эпизоде Сидорчук хорошо нашел меня между линиями, я обыгрался с Цыганковым в стенку – и забил. А во втором моменте уже Шапаренко отдал хороший пас, я оказался один в штрафной, развернулся и пробил мимо вратаря.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981
    sahka1981, 04.12.2021 18:05
    +2
    APL, 04.12.2021 17:52
    А що тобі в пенальті не так? Даже "експерти" гебельса визнали що там було пенальті, це раз, а по друге, гол з пенальті не зарахували (як на мене несправедливо), і ще а що скажеш про момент на 5 хв. коли в Бую прямою ногою влетів? Повір якби так влетів умовні Сидор чи Гармаш то Катюха з усмішкою і без Вару червону показала б. Так що дрищ поплакай мамці в ціцю і лягай спатки
    100%
    Можно вспомнить как Монзуль в прошлых сезонах удалили Буяльского в игре с Днепром на 5 или 7 минуте матча за куда более безобидный фол, а здесь чудак с Вереса в подкате прямыми ногами летит прямо в ногу, это чистая красная.
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 04.12.2021 17:52
    +2
    u6464u, 04.12.2021 17:40
    да, судейство мы видели,такие пенальти только киприотам и могут давать,попробывали бы вы хоть раз сыграть при чесном судействе,хотелось бы посмотреть что с вас вышло бы.
    А що тобі в пенальті не так? Даже "експерти" гебельса визнали що там було пенальті, це раз, а по друге, гол з пенальті не зарахували (як на мене несправедливо), і ще а що скажеш про момент на 5 хв. коли в Бую прямою ногою влетів? Повір якби так влетів умовні Сидор чи Гармаш то Катюха з усмішкою і без Вару червону показала б. Так що дрищ поплакай мамці в ціцю і лягай спатки
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 04.12.2021 17:52
    +2
    u6464u, 04.12.2021 17:40
    да, судейство мы видели,такие пенальти только киприотам и могут давать,попробывали бы вы хоть раз сыграть при чесном судействе,хотелось бы посмотреть что с вас вышло бы.
    Только после Шахтера.
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    u6464u
    online
    u6464u, 04.12.2021 17:40
    -4
    да, судейство мы видели,такие пенальти только киприотам и могут давать,попробывали бы вы хоть раз сыграть при чесном судействе,хотелось бы посмотреть что с вас вышло бы.
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