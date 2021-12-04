Беньямин ВЕРБИЧ: «Поле было очень тяжелое»

Хавбек «Динамо» Киев Беньямин Вербич поделился впечатлениями от матча 17-го тура УПЛ против «Вереса» (победа 3:0), в котором он оформил дубль:
- Поле сегодня было очень тяжелое. О судействе говорить не буду – вы сами все видели. Поэтому игра и получилась настолько тяжелой для нас. Но мы все понимали, насколько для нас важно завоевать три очка, несмотря ни на что, чтобы продолжать находиться вверху турнирной таблицы.
- Сегодня тебе удалось забить дважды – причем эти голы стали твоими первыми в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Ты ощущаешь себя героем?
- Нет, герои мы все – футболисты, тренеры, доктора, массажисты. Мы сделали все для того, чтобы выиграть, и благодаря командному духу удалось добиться результата.
- Опиши свои забитые мячи.
- В первом эпизоде Сидорчук хорошо нашел меня между линиями, я обыгрался с Цыганковым в стенку – и забил. А во втором моменте уже Шапаренко отдал хороший пас, я оказался один в штрафной, развернулся и пробил мимо вратаря.
Источник — ФК Динамо Киев
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Можно вспомнить как Монзуль в прошлых сезонах удалили Буяльского в игре с Днепром на 5 или 7 минуте матча за куда более безобидный фол, а здесь чудак с Вереса в подкате прямыми ногами летит прямо в ногу, это чистая красная.
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