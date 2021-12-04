Юрий ВИРТ: «Сразу поняли, что в игре с Динамо футбола будет мало»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт оценил поражение 0:3 в матче чемпионата Украины против «Динамо».

«Сразу поняли, когда увидели поле, что футбола будет мало, а борьбы много. Мы допускали ошибки, дали легко забить. «Динамо» действовало агрессивно, и мы сами подарили им два мяча. Второй и третий голы - как на тренировке все разыграли».

«На уровне «Динамо» хорошо видны все наши проблемы. Хорошо, что уже заканчивается чемпионат, сможем выйти на трансферный рынок», - сказал Вирт.