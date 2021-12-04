Юрий ВИРТ: «Сразу поняли, что в игре с Динамо футбола будет мало»

Тренер «Вереса» сетует на поле

  • 04.12.2021 16:53
  • 835 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВИРТ: «Сразу поняли, что в игре с Динамо футбола будет мало»
© veres.rv.ua

Наставник «Вереса» Юрий Вирт оценил поражение 0:3 в матче чемпионата Украины против «Динамо».

«Сразу поняли, когда увидели поле, что футбола будет мало, а борьбы много. Мы допускали ошибки, дали легко забить. «Динамо» действовало агрессивно, и мы сами подарили им два мяча. Второй и третий голы - как на тренировке все разыграли».

«На уровне «Динамо» хорошо видны все наши проблемы. Хорошо, что уже заканчивается чемпионат, сможем выйти на трансферный рынок», - сказал Вирт.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
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    DonbassCity1
    DonbassCity1, 04.12.2021 16:55
    -1
    Ahahahahahha
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