Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не ожидал такого количества травм»

Наставник «Дженоа» - о матче против «Ювентуса»

  • 04.12.2021 16:52
  • 398 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не ожидал такого количества травм»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Серии А против «Ювентуса» (5 декабря):

«Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.

«Ювентус» – это всегда «Ювентус». Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.

У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз».

Источник — ФК Дженоа

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности