Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не ожидал такого количества травм»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Серии А против «Ювентуса» (5 декабря):

«Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.

«Ювентус» – это всегда «Ювентус». Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.

У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз».