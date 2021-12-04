Луческу прокомментировал слухи о работе в сборной Румынии

Последние дни активизировались слухи по поводу того, что тренер «Динамо» Мирча Луческу может покинуть Киев ради работы в сборной Румынии.
«Кандидат на работу в сборной Румынии? 25-30 лет одинаковые слухи появляются на этот счет. Журналисты должны продавать информацию, поэтому и пишут», - сказал Луческу.
Ранее сообщалось, что киевляне якобы уже ищут замену опытному наставнику.
Источник — Футбол 1/2/3
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