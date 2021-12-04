Луческу прокомментировал слухи о работе в сборной Румынии

Тренер считает, что все это выдумки журналистов

  • 04.12.2021 17:29
  • 3071 просмотр
  • 2 комментария
Луческу прокомментировал слухи о работе в сборной Румынии
© fcdynamo.kiev.ua

Последние дни активизировались слухи по поводу того, что тренер «Динамо» Мирча Луческу может покинуть Киев ради работы в сборной Румынии.

«Кандидат на работу в сборной Румынии? 25-30 лет одинаковые слухи появляются на этот счет. Журналисты должны продавать информацию, поэтому и пишут», - сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что киевляне якобы уже ищут замену опытному наставнику.

Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    karimj
    karimj, 04.12.2021 17:36
    +5
    vittroy, 04.12.2021 17:33
    Та це як розуміти? Журналісти постійно брешуть? Вони як цигани, гадають на рукі。
    Така в них професія.
    Ссылка
    vittroy
    online
    vittroy, 04.12.2021 17:33
    +5
    Та це як розуміти? Журналісти постійно брешуть? Вони як цигани, гадають на рукі。
    Ссылка
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