Луческу прокомментировал слухи о работе в сборной Румынии

Последние дни активизировались слухи по поводу того, что тренер «Динамо» Мирча Луческу может покинуть Киев ради работы в сборной Румынии.

«Кандидат на работу в сборной Румынии? 25-30 лет одинаковые слухи появляются на этот счет. Журналисты должны продавать информацию, поэтому и пишут», - сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что киевляне якобы уже ищут замену опытному наставнику.