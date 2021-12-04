Мирча ЛУЧЕСКУ: «Меня не удивляет ситуация с VAR. Динамо забило чистый гол»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу 3:0 в матче УПЛ против «Вереса».

«Я боялся за состояние игроков из-за поля. К счастью, обе команды хорошо друг к другу относились, все было честно. На таком поле сложно контролировать мяч, сложно стоять на ногах. Было важно не давать сопернику навешивать в штрафную, потому что любая борьба около ворот могла быть не в нашу пользу».

«Цыганков и пенальти? Я должен еще раз пересмотреть момент, чтобы понять, почему ему сказали перебивать. Нужно понять, вошли ли футболисты до удара. VAR решил иначе, а я считаю, что это чистый гол. Меня это не удивляет. В той же игре с «Ворсклой» дали пенальти после VAR, хотя не было там пенальти. Нам нужно быть внимательными, чтобы исключать такие моменты».

«Но каждый имеет право на ошибку, и VAR может ошибаться», - сказал Луческу.