Мирча ЛУЧЕСКУ: «Меня не удивляет ситуация с VAR. Динамо забило чистый гол»

Тренер оценил победу в матче УПЛ

  • 04.12.2021 16:11
  • 4093 просмотра
  • 16 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Меня не удивляет ситуация с VAR. Динамо забило чистый гол»
© shakhtar.com

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу 3:0 в матче УПЛ против «Вереса».

«Я боялся за состояние игроков из-за поля. К счастью, обе команды хорошо друг к другу относились, все было честно. На таком поле сложно контролировать мяч, сложно стоять на ногах. Было важно не давать сопернику навешивать в штрафную, потому что любая борьба около ворот могла быть не в нашу пользу».

«Цыганков и пенальти? Я должен еще раз пересмотреть момент, чтобы понять, почему ему сказали перебивать. Нужно понять, вошли ли футболисты до удара. VAR решил иначе, а я считаю, что это чистый гол. Меня это не удивляет. В той же игре с «Ворсклой» дали пенальти после VAR, хотя не было там пенальти. Нам нужно быть внимательными, чтобы исключать такие моменты».

«Но каждый имеет право на ошибку, и VAR может ошибаться», - сказал Луческу.

Источник — Футбол 1/2/3

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981
    sahka1981, 04.12.2021 16:13
    +10
    Почему админы не выкладывают вчерашние вью Шебека и Орехов по поводу подсуживания пардон 'судейства' одного рыжего клуба?
    Ссылка
    YAMAL
    YAMAL, 04.12.2021 16:33
    +4
    samird, 04.12.2021 16:28
    Так может утверждать только умственно отсталый.
    Зачем ребенка обижаешь? Повзрослеет-сам поймет.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 04.12.2021 16:22
    +4
    KRBS55, 04.12.2021 16:20
    И ВАР МОЖЕТ ошибиться, а старый дед который сам говорит что нужно пересмотреть момент, не может ошибаться. То по матчам с Барселоной равняет, теперь под Ворсклу, всё смешалось в кучу.
    дай бог нам в его возрасте такими живчиками быть)))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 04.12.2021 16:21
    +4
    sahka1981, 04.12.2021 16:13
    Почему админы не выкладывают вчерашние вью Шебека и Орехов по поводу подсуживания пардон 'судейства' одного рыжего клуба?
    потому что против ветра не....
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    samird
    samird, 04.12.2021 16:28
    +3
    Слава Чебан, 04.12.2021 16:27
    а то что гармаш рисовал то уческу забыл упомянуть)
    Так может утверждать только умственно отсталый.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 04.12.2021 16:55
    +2
    sahka1981, 04.12.2021 16:13
    Почему админы не выкладывают вчерашние вью Шебека и Орехов по поводу подсуживания пардон 'судейства' одного рыжего клуба?
    наложено вето. Или просто наложено...
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    sergio_terry
    sergio_terry, 04.12.2021 17:07
    +1
    Слава Чебан, 04.12.2021 16:27
    а то что гармаш рисовал то уческу забыл упомянуть)
    Упоротый ты крот.
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    SportsMan
    SportsMan, 04.12.2021 17:07
    +1
    МихайлоПетрович, 04.12.2021 16:46
    Надо было его спросить про пенальти с Александрией 🎁
    Что не так с пенальти с Александрией? Оно более 100%-е, чем ваши два вчерашние вместе взятые.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 04.12.2021 16:56
    +1
    МихайлоПетрович, 04.12.2021 16:46
    Надо было его спросить про пенальти с Александрией 🎁
    так спроси, или бздшь ?
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    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 04.12.2021 17:09
    0
    sahka1981, 04.12.2021 16:13
    Почему админы не выкладывают вчерашние вью Шебека и Орехов по поводу подсуживания пардон 'судейства' одного рыжего клуба?
    Потому что, Орехов пожизненно дисквалифицирован ФИФА! И его продажное мнение, здесь мало кому интересно!
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    YAMAL
    YAMAL, 04.12.2021 16:39
    0
    Ты до года не мог слово МАМА сказать,а сейчас кого-то дедом называешь. Не хорошо. Доживи до его возраста ,и заслужи уважение
    Ссылка
    YAMAL
    YAMAL, 04.12.2021 16:38
    0
    KRBS55, 04.12.2021 16:20
    И ВАР МОЖЕТ ошибиться, а старый дед который сам говорит что нужно пересмотреть момент, не может ошибаться. То по матчам с Барселоной равняет, теперь под Ворсклу, всё смешалось в кучу.
    Ты до года не мог слово МАМА сказать,а сейчас кого-то дедом называешь. Не хорошо. Доживи до его возраста ,и заслужи уважение
    Ссылка
    Gostb
    Gostb, 04.12.2021 16:34
    0
    Подножка на Гармаше была,но он ее не сразу почувствовал. А потом вспомнил,что можно упасть и упал Пенальти впринципе по правилам,но выглядело это странно)
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    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 04.12.2021 16:46
    -1
    Надо было его спросить про пенальти с Александрией 🎁
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 04.12.2021 16:20
    -5
    И ВАР МОЖЕТ ошибиться, а старый дед который сам говорит что нужно пересмотреть момент, не может ошибаться. То по матчам с Барселоной равняет, теперь под Ворсклу, всё смешалось в кучу.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 04.12.2021 16:27
    -9
    а то что гармаш рисовал то уческу забыл упомянуть)
    Ссылка
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