Форли. Сачко проиграл парный финал

Украинец не сумел завоевать титул

  • 04.12.2021 14:44
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Форли. Сачко проиграл парный финал
© ATP. Виталий Сачко

Сегодня Виталий Сачко вместе с чехом Лукашем Росолом в финале хардового челленджера в итальянском Форли в трех сетах проиграли хорватско-австрийскому дуэту Антонио Санчич/Тристан-Самуэль Вайссборн. Матч продолжался 1 час и 29 минут.

Финал

Лукаш Росол/Виталий Сачко - Антонио Санчич/Тристан-Самуэль Вайссборн – 6:7 (4), 6:54, 7:10

Вчера в полуфинале Сачко и Росол обыграли итало-испанский дуэт Андреа Вавассори/Давид Вега-Эрнандес.

Источник — Sport.ua

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