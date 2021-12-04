Форли. Сачко проиграл парный финал

Сегодня Виталий Сачко вместе с чехом Лукашем Росолом в финале хардового челленджера в итальянском Форли в трех сетах проиграли хорватско-австрийскому дуэту Антонио Санчич/Тристан-Самуэль Вайссборн. Матч продолжался 1 час и 29 минут.
Финал
Лукаш Росол/Виталий Сачко - Антонио Санчич/Тристан-Самуэль Вайссборн – 6:7 (4), 6:54, 7:10
Вчера в полуфинале Сачко и Росол обыграли итало-испанский дуэт Андреа Вавассори/Давид Вега-Эрнандес.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.