Форли. Сачко вышел в финал парного разряда

Сегодня Виталий Сачко в полуфинале хардового челленджера в итальянском Форли встречался с первым сеяным итало-испанским дуэтом Андреа Вавассори/Давид Вега-Эрнандес.
Украино-чешский тандем одержал победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 20 минут.
1/2 финала
Андреа Вавассори/Давид Вега-Эрнандес – Лукаш Росол/Виталий Сачко – 3:6, 6:2, 6:10
В финале Сачко и Росол сыграют с третьим сеяным хорватско-австрийским дуэтом Антонио Санчич/Тристан-Самуэль Вайссборн.
Вчера четвертьфинале Сачко и Росол обыграли австрийский дуэт Александер Эдлер/Лукас Мидлер.
Источник — Sport.ua
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