Форли. Сачко вышел в финал парного разряда

Украинец вместе с Лукашем Росолом поборется за титул в Италии

  • 03.12.2021 18:58
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Форли. Сачко вышел в финал парного разряда
© ФТУ. Виталий Сачко

Сегодня Виталий Сачко в полуфинале хардового челленджера в итальянском Форли встречался с первым сеяным итало-испанским дуэтом Андреа Вавассори/Давид Вега-Эрнандес.

Украино-чешский тандем одержал победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 20 минут.

1/2 финала

Андреа Вавассори/Давид Вега-Эрнандес – Лукаш Росол/Виталий Сачко – 3:6, 6:2, 6:10

В финале Сачко и Росол сыграют с третьим сеяным хорватско-австрийским дуэтом Антонио Санчич/Тристан-Самуэль Вайссборн.

Вчера четвертьфинале Сачко и Росол обыграли австрийский дуэт Александер Эдлер/Лукас Мидлер.

Источник — Sport.ua

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