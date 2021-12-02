Форли. Сачко вышел в полуфинал в паре

Украинец вместе с Лукашем Росолом успешно выступает в Италии

  • 02.12.2021 19:44
  • 50 просмотров
  • 0 комментариев
Форли. Сачко вышел в полуфинал в паре
© ФТУ. Виталий Сачко

Сегодня украинский теннисист Виталий Сачко вместе с чехом Лукашем Росолом пробились в полуфинал хардового челленджера в итальянском Форли.

В четвертьфинальном матче они в трех сетах обыграли четвертый сеяный австрийский дуэт Александер Эдлер/Лукас Милдер. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

1/4 финала

Александер Эдлер/Лукас Милдер – Лукаш Росол/Виталий Сачко – 6:4, 3:6, 9:11

В полуфинале соперниками Росола и Сачко будут победители матча Андреа Вавассори/Жавид Вега-Эрнандес – Йелле Селс/Глен Смитс.

Вчера в первом раунде Сачко и Росол обыграли зимбабвийский дуэт Бенджамин Лок/Джон Кортни Лок.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности