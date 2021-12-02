Форли. Сачко вышел в полуфинал в паре

Сегодня украинский теннисист Виталий Сачко вместе с чехом Лукашем Росолом пробились в полуфинал хардового челленджера в итальянском Форли.
В четвертьфинальном матче они в трех сетах обыграли четвертый сеяный австрийский дуэт Александер Эдлер/Лукас Милдер. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.
1/4 финала
Александер Эдлер/Лукас Милдер – Лукаш Росол/Виталий Сачко – 6:4, 3:6, 9:11
В полуфинале соперниками Росола и Сачко будут победители матча Андреа Вавассори/Жавид Вега-Эрнандес – Йелле Селс/Глен Смитс.
Вчера в первом раунде Сачко и Росол обыграли зимбабвийский дуэт Бенджамин Лок/Джон Кортни Лок.
Источник — Sport.ua
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