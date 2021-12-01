Сачко и Орлов пробились в парные четвертьфиналы на челленджерах

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Виталий Сачко успешно стартовали в парном разряде на челленджерах в Турции и Италии.
Анталья. Первый круг парного разряда
Владислав Орлов (Украина) / Рамкумар Раманатхан (Индия) – Филип Кристиан Жияну (Румыния) / Николас Санчес Искердо (Испания) – 6:4, 6:4
Форли. Первый круг парного разряда
Виталий Сачко (Украина) / Лукаш Росол (Чехия) – Бенджамин Лок / Джон Кортни Лок (оба – Зимбабве) – 6:3, 6:4
Источник — Sport.ua
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