Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч с Челси

Сегодня, 4 декабря «Вест Хэм» в 15-м туре АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 14:30 по Киеву. Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остался в запасе своей команды на матч.
Составы команд:
«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Диоп, Джонсон, Лансини, Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
«Челси» – Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо, Зиеш, Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц.
Источник — Sport.ua
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